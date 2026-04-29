La viabilità urbana a Ragusa subirà alcune variazioni temporanee per permettere l’esecuzione di lavori stradali programmati. Nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2026, via Ettore Fieramosca sarà interessata da limitazioni alla circolazione che richiederanno percorsi alternativi per i conducenti.
Il provvedimento prevede il divieto di transito sulla sola corsia di canalizzazione nel tratto compreso tra via Malfitano e via Piccinini. La chiusura sarà attiva esclusivamente nella direzione di marcia indicata e osserverà la fascia oraria compresa tra le 08:45 e le 17:30, per minimizzare l’impatto sul traffico durante le ore di punta serali.
Il transito veicolare sarà deviato lungo una serie di strade limitrofe per garantire la fluidità degli spostamenti. Gli automobilisti potranno utilizzare come percorsi alternativi via Bartolomeo Colleoni, via Gattamelata e via Piccinini, che rimarranno regolarmente percorribili per bypassare il cantiere.
Si consiglia agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata sul posto e di programmare eventuali spostamenti nella zona tenendo conto dei tempi di percorrenza supplementari dovuti alle deviazioni previste.
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