Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno tratto in arresto due residenti di 36 e 32 anni, colti in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata durante un controllo mirato presso l’abitazione del più anziano dei due.

Al momento dell’ingresso dei poliziotti, il 32enne ha tentato di disfarsi della merce illegale lanciando un involucro dal terrazzo dell’edificio. Il movimento non è però sfuggito al personale appostato esternamente per circondare l’area, che ha prontamente recuperato il pacchetto.

All’interno dell’involucro sono stati rinvenuti circa 8,1 grammi di sostanza stupefacente, già ripartita in dosi pronte per la commercializzazione. La successiva ispezione dei locali interni ha permesso di trovare ulteriori strumenti e materiali utilizzati per la pesatura e il confezionamento della droga.

Al termine delle procedure di rito e dell’identificazione, i due uomini sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Ragusa. I sospettati restano ora a disposizione della Procura della Repubblica per l’udienza di convalida delle misure cautelari.