Comiso – Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico d’Emergenza 112, con la quale veniva segnalata la presenza di un soggetto in evidente stato d’ebbrezza che creava pericolo per automobilisti e passanti.

Veniva prontamente rintracciato individuato l’uomo che, in stato di ubriachezza e con oggetti atti ad offendere indosso, si rifiutava di fornire le proprie generalità non collaborando con alle richieste della Polizia. Una volta condotto negli uffici del Commissariato, ha dato in escandescenze, tentando la fuga e aggredendo uno degli agenti. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.