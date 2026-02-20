Maltempo in Sicilia. Non accenna a placarsi l’ondata di instabilità che sta attraversando l’Isola. Nelle prossime ore, a partire dal primo pomeriggio di oggi, un nuovo impulso perturbato colpirà la Sicilia, portando un ulteriore deterioramento delle condizioni atmosferiche.
Pomeriggio di passione: le zone a rischio
L’instabilità sarà particolarmente marcata sui versanti occidentali e settentrionali. Sono attesi rovesci e temporali che insisteranno su queste aree fino alla giornata di sabato.
- Venti: Le correnti da Ovest-Nord-Ovest sono previste in netto rinforzo. Si attendono raffiche di burrasca, con picchi significativi proprio sui settori occidentali dell’Isola.
- Mari: La situazione marittima resterà critica. I bacini di Ponente (Canale di Sicilia e Tirreno occidentale) passeranno da molto mossi a molto agitati, rendendo pericolosa la navigazione.
La svolta: arriva l’Anticiclone delle Azzorre
Se la pioggia ci accompagnerà fino a domani, le previsioni indicano una data precisa per il cambio di passo: domenica.
Un promontorio di alta pressione di matrice azzorriana guadagnerà spazio sul Mediterraneo centrale, garantendo un periodo di stabilità dopo giorni di tempesta.
- Temperature: Assisteremo a un deciso rialzo termico, percepibile soprattutto nelle ore centrali del giorno, grazie al maggiore soleggiamento.
- Inversione Termica: Durante le ore notturne, la calma di vento e il cielo terso favoriranno il fenomeno dell’inversione termica nelle valli e nelle zone interne, con temperature minime che resteranno piuttosto frizzanti.
Uno sguardo al futuro: tregua o ritorno del grigio?
La protezione offerta dall’alta pressione dovrebbe garantirci qualche giorno di quiete, ma l’orizzonte non è del tutto libero. I modelli a lungo termine suggeriscono che nuove insidie di origine atlantica potrebbero bussare alla porta della Sicilia già dalla metà della prossima settimana.
