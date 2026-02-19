Buone notizie per le famiglie italiane sul fronte della semplificazione burocratica. L’INPS, attraverso la Circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha confermato che per l’anno in corso non sarà necessario inoltrare una nuova richiesta per l’Assegno Unico e Universale (AUU). Il beneficio proseguirà in automatico per tutti i nuclei la cui istanza risulti già accolta e in vigore, evitando inutili code virtuali.

Rivalutazione e nuovi importi: cosa cambia in busta paga

A partire da questo mese di febbraio, scatta l’adeguamento degli importi al costo della vita. Grazie a una rivalutazione dell’1,4% legata all’inflazione, le cifre sono state ritoccate verso l’alto:

Quota massima: Sale a circa 204,40 euro per ogni figlio minorenne (per chi ha un ISEE entro i 17.520 euro).

Sale a circa per ogni figlio minorenne (per chi ha un ISEE entro i 17.520 euro). Quota minima: Si attesta sui 58,50 euro per i redditi oltre i 46.720 euro o per chi non presenta la documentazione.

Si attesta sui per i redditi oltre i 46.720 euro o per chi non presenta la documentazione. Figli maggiorenni (fino a 21 anni): Gli importi oscillano tra i 99,40 euro e i 29,10 euro.

La scadenza di marzo e il “paracadute” di giugno

Se per febbraio l’INPS utilizza ancora i dati reddituali dello scorso anno, da marzo 2026 entrerà a regime il nuovo ISEE. È qui che i genitori devono prestare attenzione: in assenza di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata, l’assegno verrà tagliato d’ufficio alla cifra minima.

Tuttavia, esiste un margine di recupero: chi presenterà l’ISEE entro il 30 giugno 2026 avrà diritto al ricalcolo e alla liquidazione di tutti gli arretrati maturati a partire da marzo.

Un welfare moderno contro l’inverno demografico

L’Assegno Unico, che dal 2022 ha accorpato vecchi bonus come il Premio alla nascita e l’Assegno di natalità, rappresenta oggi il pilastro del welfare familiare. Nonostante la sua natura universale e progressiva, i dati Istat pubblicati di recente raccontano però una realtà complessa: nel 2025 le nascite in Italia sono scese al minimo storico di circa 340.000.

“L’Assegno Unico ha certamente reso più efficiente il sistema, ma da solo non basta a invertire il calo demografico,” commentano gli analisti.

Le ragioni del trend negativo, che dura ormai dal 2008, sono radicate nell’instabilità economica, negli stipendi stagnanti e in una percezione sociale della famiglia spesso vista più come un onere che come un valore. Restano comunque attivi strumenti complementari come il Bonus Nido e le detrazioni fiscali per spese sanitarie e d’istruzione, nel tentativo di offrire un supporto concreto alle giovani coppie.

In sintesi: cosa devono fare i genitori?