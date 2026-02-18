Ragusa – La Polizia di Stato ha diffidato il titolare di un noto locale di Ragusa per aver organizzato una serata danzante senza le prescritte autorizzazioni. Nel corso di un controllo effettuato dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Ragusa, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, è stato accertato che il locale stava promuovendo e svolgendo una serata con dj set priva dei necessari titoli autorizzativi.

A seguito degli accertamenti, gli agenti hanno proceduto alla contestazione delle violazioni riscontrate. Successivamente, il Questore di Ragusa ha emesso un provvedimento di “diffida”, intimando al titolare di non organizzare ulteriori eventi senza le previste autorizzazioni di legge. L’attività di controllo rientra nell’azione di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento.