Vittoria – Incidente stradale oggi lungo la ex Strada Provinciale 17, l’arteria che collega il centro urbano di Vittoria alla frazione di Scoglitti. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento una Lancia Ypsilon e un motociclo Benelli 125 sulla quale viaggiava una coppia di coniugi stranieri che ha avuto la peggio.

Nonostante entrambi i coniugi viaggiassero indossando regolarmente il casco, l’urto al suolo è stato brutale. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio di due ambulanze del 118. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Ragusa mentre l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso del “Guzzardi” di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Vittoria, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per permettere i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’incidente, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro amministrativo di entrambi i veicoli. Il traffico lungo l’arteria provinciale ha subito pesanti rallentamenti per gran parte del pomeriggio, fino alla completa rimozione dei mezzi e dei detriti.