Ragusa – A Ragusa prosegue con intensa partecipazione il cammino delle 15 visite alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Michele, rettoria della Cattedrale San Giovanni Battista. La tradizione, radicata da oltre un secolo e ispirata alla richiesta che la Vergine rivolse a Bernadette durante la terza apparizione dell’11 febbraio 1858, continua a richiamare fedeli di ogni età, desiderosi di affidarsi alla Madre e di vivere un tempo di preghiera e consolazione.

Le celebrazioni sono iniziate l’11 febbraio e, fin dai primi giorni, la risposta della comunità è stata forte e sentita. Sabato scorso uno dei momenti più intensi è stata la preghiera a San Michele Arcangelo per la liberazione dal Maligno, un appuntamento che ha raccolto numerosi fedeli e che ha dato ulteriore profondità spirituale al percorso. Il rettore, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, ha ricordato come questo tempo di devozione arrivi in un momento particolarmente delicato per l’umanità, invitando tutti a rispondere all’appello della Madonna di Lourdes, Regina della Pace, e a rivolgerle la preghiera del Rosario, tanto cara alla Vergine e capace di aprire i cuori alla speranza.

Il cammino prosegue giorno dopo giorno, accompagnato da momenti di preghiera, adorazione e celebrazioni eucaristiche che scandiscono l’intera giornata, fino alla sera, quando la sottosezione Unitalsi di Ragusa guida la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. Molto partecipata, poi, è risultata la preghiera per gli ammalati, nel solco della Giornata mondiale del malato voluta da San Giovanni Paolo II. Intanto la comunità si prepara anche all’appuntamento di mercoledì, quando inizierà la Quaresima.

Sarà un giorno di astinenza dalla carne e digiuno, e in tutte le celebrazioni verrà impartita l’imposizione delle Sacre Ceneri, gesto che segna l’avvio del cammino verso la Pasqua. A sostenere l’iniziativa, anche sul piano mediatico, è la Gali Group Trasporti e Logistica di Ispica, che ha scelto di valorizzare appuntamenti religiosi capaci di rafforzare il legame con l’identità del territorio.