Modica – Importante successo in terra etnea per la Volley Modica Next Gen impegnata nel campionato di serie C maschile di pallavolo. Ieri, infatti, i ragazzi allenati da coach Ciccio Italia, hanno portato a casa tre punti di platino andando ad espugnare il “Pala Don Bosco”, dove i biancoazzurri della Contea sono stati ospiti del Giavì Pedara.

Un successo in quattro set che ha permesso al sestetto biancoazzurro di allontanare ulteriolmente la zona a rischio e di guardare con maggiore serenità al futuro.

Dopo aver vinto con relativa facilità (18/25) il parziale di apertura, i giovani modicani hanno subito la reazione dei padroni di casa e nonostante per ben due volte siano riusciti a ricucire lo strappo nel punteggio, nella fase finale il sestetto catanese ha tenuto più alta la concentrazione riuscendo a impattare il computo dei set con uno striminzito 25/23 finale che ha ristabilito la parità.

Dalla terza frazione in poi, la Volley Modica Next Gen è tornata padrona del campo e ricompattandosi in poco tempo ha ristabilito prima le distanze aggiudicandosi il terzo set con un eloquente 14/25 che racconta di quanto è successo sul rettangolo di gioco e nella quarta frazione ha chiuso la pratica mettendo in cassaforte i tre punti con un largo 18/25.

“Quella di ieri a Pedara – spiega coach Ciccio Italia – era una partita di vitale importanza per la permanenza in serie C per entrambe le squadre,dove si affrontavano fra l’altro le due formazioni più giovani della categoria. Match difficilissimo su un campo dove quasi tutte le squadre, anche di alta classifica hanno lasciato punti. Basti pensare che, le ultime 5 partite giocate al “Pala Don Bosco” sono tutte finite al tie break. Per questo motivo – continua – mi aspettavo una partita lunga e difficile come avevo detto ai ragazzi nel pre partita e perchè conosco molto bene alcuni dei ragazzi del Giavì e so che questa è una società che, come la nostra, crede nel settore giovanile e nei giovani ed è strutturata per fare questo, avendo a disposizione uno staff tecnico di alto livello. Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi, sia chi è sceso in campo, ma anche a chi non ha giocato, perchè ha capito l’importanza della partita e ha incitato e sostenuto i loro compagni incessantemente per tutti i quattro set. Ieri abbiamo fatto benissimo sia la fase cambio palla, sia la fase break. Bene anche in battuta e benissimo a muro, dove siamo stati praticamente insuperabili. Noto con piacere che – conclude Ciccio Italia – tutto il gruppo sta crescendo in maniera uniforme ed esponenziale, e sono contento anche per chi gioca meno, perchè quando sono chiamati in causa si fanno sempre trovare pronti”.

Soddisfatto della vittoria, ma soprattutto della prestazione della squadra il responsabile del settore giovanile e della formazione di serie C, Giorgio Scavino:

“E’ stata una partita gradevole tra le squadre più giovani del campionato – dichiara Scavino – con un ritmo elevato, dove abbiamo notato tante cose positive di squadra. Dall’altra parte della rete c’era una squadra che merita grande rispetto e non merita invece la posizione in classifica. Giavì è una squadra che gioca e anche bene, ma – continua – noi ieri avevamo una marcia in più e maggiore voglia di vincere rispetto a loro. Sono contento per i tre punti – conclude Scavino – che ci allontanano ulteriolmente dalla zona a rischio, ma soprattutto per come hanno interpretato la partita i ragazzi che hanno giocato da squadra riuscendo così a mettere in evidenza molte nostre individualità”.

Giavì Pedara 1

Volley Modica Next Gen 3

Parziali: 18/25, 25/23, 14/25, 18/25