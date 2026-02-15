Vittoria – Il Sindaco Francesco Aiello ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, in occasione dei funerali del giovane Mario Giovanni Barone, prematuramente scomparso all’età di 14 anni.
Le esequie si svolgeranno alle ore 11:00 presso la Chiesa di Santa Maria Goretti. L’Amministrazione comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con profonda commozione al dolore della famiglia in questo momento di grande sofferenza.
