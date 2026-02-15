La fase più acuta della perturbazione sta per abbandonare l’Isola, ma la giornata di domani, lunedì 16 febbraio, sarà ancora segnata da una forte ventilazione e da condizioni marine proibitive. Sebbene le piogge stiano concedendo una tregua su gran parte della regione, il pericolo si sposta ora lungo i litorali a causa di un sensibile rinforzo dei venti.

Meteo: dove insisteranno le piogge

Il lunedì si aprirà con una Sicilia divisa in due:

Mattinata: Residui fenomeni di instabilità colpiranno i settori settentrionali , con una maggiore insistenza sul versante orientale (Messinese). Sul resto della regione il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con ampie zone di sereno.

Residui fenomeni di instabilità colpiranno i , con una maggiore insistenza sul versante (Messinese). Sul resto della regione il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con ampie zone di sereno. Pomeriggio e Sera: La variabilità interesserà l’intero territorio regionale. Qualche piovasco isolato potrà ancora bagnare i rilievi settentrionali orientali, mentre in serata è atteso un generale miglioramento con schiarite sempre più ampie.

Temperature e venti: arriva il freddo pungente

Le colonnine di mercurio faranno registrare una lieve diminuzione, accentuata dal forte vento che aumenterà la percezione del freddo. Il vero protagonista della giornata sarà però il Maestrale: i venti soffieranno con forza da Ovest-Nord-Ovest per gran parte del giorno, subendo un’ulteriore e violenta intensificazione dalla serata. Sono attese raffiche di burrasca forte sui bacini occidentali e sul Tirreno.

Allerta mare: onde giganti al largo

La situazione dei mari resta critica, con un peggioramento previsto proprio nelle ore serali: