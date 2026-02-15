Pachino – Pachino piange la scomparsa di Irene Lucifora, una giovane donna di 29 anni profondamente amata e rispettata da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Lo annuncia il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza, con un post sui social.

“Oggi la nostra comunità – afferma il sindaco di Pachino -è profondamente scossa dalla scomparsa di Irene Lucifora. Una ragazza dal cuore d’oro, capace di donare tempo, energia e amore agli altri con una generosità che lasciava il segno.

Irene credeva profondamente nel valore del volontariato: il suo impegno nella Croce Rossa e il suo lavoro come educatrice presso Stella Maria raccontano di una giovane donna sensibile, attenta, sempre pronta a tendere la mano a chi aveva bisogno. La sua presenza era un punto di riferimento per tanti, soprattutto per i più fragili.

La sua perdita lascia un vuoto enorme, non solo nella sua famiglia e tra i suoi amici, ma in tutta Pachino, che oggi piange una delle sue figlie migliori. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, mi stringo con sincero affetto alla famiglia Lucifora e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il ricordo della sua bontà e del suo esempio continuerà a vivere nella nostra comunità. Giuseppe Gambuzza, Sindaco di Pachino”.