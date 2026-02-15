Modica – C’è grande attesa a Modica per l’evento del Carnevale di stasera, domenica 15 febbraio, che a partire dalle ore 21:00, trasformerà Piazza Matteotti nel centro nevralgico della musica e della creatività giovanile. Il “Voglio Dire Party” non è semplicemente una festa, ma il momento celebrativo di un progetto ambizioso, “Voglio Dire”, nato per dare spazio, voce e protagonismo alle nuove generazioni del territorio.

La serata si preannuncia come un mix esplosivo di suoni e performance. Il cuore pulsante del pre-serata sarà l’esibizione dei ragazzi dell’area Teen Spirit, una vera e propria vetrina per i talenti emergenti locali. Questi giovani artisti hanno lavorato intensamente sotto la direzione artistica di Ajcryboi, che ha saputo cucire addosso all’evento un’identità fresca, dinamica e profondamente legata alle tendenze musicali più attuali.

Ma il climax della serata arriverà con l’ingresso in scena della special guest del progetto: Renee La Bulgara. Dj, speaker radiofonica e performer di fama internazionale, Renee porterà in piazza l’energia che l’ha resa una delle figure più iconiche della dance scene italiana. La sua presenza sottolinea l’importanza di unire le realtà locali a professionisti di alto profilo, offrendo ai giovani di Modica non solo uno spettacolo, ma un’ispirazione concreta per il proprio futuro artistico.

“La collaborazione tra i giovani, l’associazione ATOS ed il Comune di Modica oggi darà vita ad un’ importante evento in piazza Matteotti che porterà oltre alla special guest Renée la Bulgara, anche tanti giovani modicani che si esibiranno sul palco della medesima piazza. Una cosa davvero importante sia per promuovere i ragazzi della città ma anche per dare uno spettacolo ai tanti giovani che hanno deciso di rimanere sul territorio e che vogliono trascorrere il carnevale nel nostro Centro Storico” sottolinea Samuele Cannizzaro, assessore alle politiche giovanili della città di Modica.

L’iniziativa, che gode del supporto della Città di Modica, della Regione Sicilia e del Dipartimento per le Politiche Giovanili, punta a restituire ai ragazzi il senso di comunità attraverso l’aggregazione sana. In un periodo in cui spesso si parla “dei” giovani, il progetto “Voglio Dire” sceglie di parlare con i giovani, mettendo nelle loro mani il microfono e il palco.

L’appuntamento è dunque per stasera: una piazza storica, le luci della città e il ritmo dei nuovi talenti per una notte che promette di lasciare il segno. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza che voglia condividere un momento di festa e di scoperta.

“È un’ iniziativa che avvia la conclusione di quello che è stato il percorso del progetto Voglio Dire, un progetto sposato dall’assessorato alle Politiche Giovanili e che ha dato i suoi frutti coinvolgendo i giovani, dando la possibilità a molti ragazzi modicani di mettersi in gioco. Per quanto il progetto si chiuda con questo evento, questo, è solamente l’inizio in quanto ve ne sono tanti altri in cantiere pronti a fare la differenza. Aspettiamo tanti ragazzi e tante persone in piazza Matteotti per venire a vedere i nostri giovani e soprattutto per passare una serata di sano diverti