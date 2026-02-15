La Sicilia è nel pieno di una severa ondata di maltempo. Il vortice ciclonico Oriana, nato dallo scontro termico tra correnti gelide di matrice artica e masse d’aria miti afro-mediterranee, sta transitando proprio in queste ore dal Canale di Sicilia verso lo Ionio. Questo movimento sta inasprendo le condizioni atmosferiche su tutta la regione, con fenomeni molto più violenti rispetto ai giorni scorsi.

Le previsioni meteo di oggi in Sicilia

Il cuore del sistema perturbato colpirà con forza progressiva durante la giornata:

Pomeriggio e Sera: L’instabilità si concentrerà con particolare veemenza sui settori settentrionali dell’Isola, dove sono attesi temporali intensi e rovesci persistenti.

Venti e Mari: La ventilazione è in ulteriore rinforzo. Attesi venti di burrasca forte da Nord-Nord-Ovest (Maestrale) sul Tirreno e sullo Stretto di Sicilia.

Stato del Mare: I bacini di ponente e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto agitati. Al largo le boe segnalano onde imponenti, con picchi tra i 4 e i 5 metri. Elevato il rischio di mareggiate distruttive lungo i litorali esposti.

Protezione Civile: Allerta Gialla in tutta l’Isola

A conferma della criticità della situazione, la Protezione Civile Regionale ha confermato l’allerta meteo gialla per tutte le province siciliane. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e nelle zone costiere.