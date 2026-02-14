L’ondata di maltempo legata al ciclone Oriana continua a condizionare il meteo in Sicilia. Sebbene il vortice stia perdendo parte della sua forza distruttiva rispetto alla furia mostrata nelle scorse 48 ore, l’instabilità resterà la protagonista assoluta del fine settimana, con un nuovo incremento dei fenomeni nelle prossime ore.
Domenica 15 febbraio: apice della pioggia
Il clou del peggioramento è atteso proprio per la giornata di domani. Gli esperti prevedono una domenica perturbata su gran parte del territorio regionale:
- Precipitazioni in aumento: Rispetto alla giornata odierna, i volumi d’acqua al suolo saranno superiori. Le piogge colpiranno in modo diffuso, con una maggiore persistenza sui settori tirrenici e ionici.
- Vento e Mare: Fortunatamente, la ventilazione risulterà meno violenta rispetto ai picchi registrati l’altro ieri, pur mantenendo un’intensità moderata che renderà i mari ancora molto mossi.
Lunedì 16 febbraio: ultimi sussulti del ciclone
L’inizio della settimana segnerà il lento allontanamento di Oriana verso levante.
- Residua instabilità: Lunedì il tempo rimarrà incerto, ma i fenomeni saranno più localizzati. Le ultime piogge insisteranno principalmente sui versanti settentrionali dell’Isola, mentre altrove si faranno strada ampie schiarite.
- Miglioramento progressivo: La tendenza per la serata di lunedì punta verso un generale ripristino di condizioni più stabili.
In sintesi: un weekend da “bollino giallo”
Sebbene il peggio sembri essere passato in termini di raffiche di vento estreme, la Sicilia resta sotto osservazione per il rischio idrogeologico legato alla saturazione dei suoli. Le autorità raccomandano ancora prudenza, specialmente in prossimità di aree sensibili e litorali.
