Scicli – In occasione del Carnevale a Scicli e nelle borgate il sindaco ha emanato una ordinanza in cui è fatto divieto in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, l’uso di bombolette spray, schiuma, petardi o altri artifizi pirici che possano arrecare offesa o molestia alle persone, danneggiare cose o comunque turbare il regolare svolgimento delle manifestazioni; è vietato gettare in luogo pubblico, lanciare o spruzzare contro persone o veicoli oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali schiume, coloranti, palloncini pieni d’acqua o altri liquidi; è vietato l’uso di pistole ad acqua, clave e di qualunque altro strumento idoneo a offendere.

L’ordinanza conferma il precedente divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, nonché il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie o altri contenitori realizzati con il medesimo materiale. Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori.