Sicilia – Casa Grazia anche quest’anno è pronta a coltivare il futuro per riconoscere i segni dell’identità ed i semi della speranza, nel solco della sua mission che lega sostenibilità ambientale e culturale nella sua terra, Gela, nel versante del sud- est assolato della Sicilia. Lo fa nel solco della continuità dell’impegno che da oltre un anno contraddistingue il lavoro della famiglia Brunetti, promotrice di iniziative culturali che coniugano memoria e contemporaneità. “Un Mare di Storie”, progetto che intreccia storia, archeologia, vino, cibo e narrazione, mettendo al centro le radici greche della città e il suo legame millenario con il mare per riscoprire insieme alle istituzioni, agli studiosi, agli studenti, il senso di appartenenza e di “comunità”.

Ed ancora, la prima edizione del Premio Vigàta, lo scorso 12 settembre con personalità di spicco del mondo della cultura italiana e del giornalismo. Un tributo nato nell’anno del centenario della nascita di Andrea Camilleri, in collaborazione con il Comitato Nazionale per le celebrazioni e che ha richiamato il primo riconoscimento assegnato all’autore dall’Accademia Eschilea nel 1982, proprio a Gela. La famiglia Brunetti, giunta alla terza generazione con i figli Emilio, Miryam e la nuora Martina, è pronta a “salpare” per una nuova sfida: essere a fianco delle istituzioni per l’inaugurazione, il 24 febbraio, del Museo dei Relitti Greci – Bosco Littorio.

Presentato in anteprima mondiale alla BIT di Miliano che ha appena chiuso i battenti alla presenza dell’Assessore ai Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, della Soprintendente ai Beni Culturali di Caltanissetta, Daniela Vullo, del sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano e dell’assessore al Turismo della città gelese, Romina Morselli, il Museo rappresenta la chiave di volta nella promozione e nell’offerta turistico- culturale di eccellenza di Gela.

Erano presenti anche Miryam Brunetti e Martina Casciana Brunetti, rispettivamente brand ambassador e sommelier e hospitality manager di Casa Grazia, con le bollicine del pétillant rosè, Euphorya, nato da uve Frappato allevate sul terroir del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia di cui l’azienda è autentica espressione, per festeggiarne l’ annuncio.” Un sogno che si realizza- dice Maria Grazia Di Francesco Brunetti, CEO Di Casa Grazia e Donna del Vino Sicilia- che mi rende doppiamente felice.

Sia come cittadina che come imprenditrice perchè la mia famiglia ha fatto del legame con questo territorio lontano dai soliti circuiti turistici dell’Isola, un patto intergenerazionale nel rispetto sì della sua valorizzazione con la produzione di vini e di oli che trovano nell’humus fertile di questo unicum speciale la sua linfa, ma anche una scommessa. La nostra è un’azienda sostenibile, non già nell’accezione più squisitamente ambientale ma è sostenibile nell’impatto sociale che genera nel tessuto socio-culturale al fine di costruire in sinergia un legame solido con la comunità, promuovendo un circuito virtuoso di iniziative che valorizzino l’arte e la cultura”. Il Museo dei Relitti Greci a Gela rappresenta un gioiello dell’archeologia navale mediterranea pronto a diventare un nuovo simbolo culturale per la Sicilia e per l’Italia.

“La storia della nostra Comunità, sta per riemergere- dice il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano- Obiettivo della mia Amministrazione, sin dal primo giorno, è stato “ri-bellarsi” ovvero “tornare al bello” . Anni ed anni di buio e silenzio, rischiavano di cancellare la nostra storia ed anche la nostra identità che è e resta multipla non potendola, per fortuna, inglobare in una direzione univoca poiché poliedrica per sua natura, data l’incontestabile potenzialità della nostra Città. Con orgoglio quindi, mi pregio di inaugurare il 24 Febbraio, il Museo dei Relitti Greci sapendo comunque che quel giorno, sarà Gela insieme a tutte le forze sane della città, e certamente non io come singolo, a battezzare l’inizio di una vera e propria rivoluzione di bellezza e cultura”.

Il Museo dei Relitti Greci è un progetto unico che racconta la storia millenaria dei relitti greci ritrovati nei fondali di Bulala, tra cui la straordinaria nave arcaica di oltre 2.000 anni fa e reperti rari come i lingotti di oricalco. Parte di questo straordinario reperto nautico, in particolare il paramezzale e i madieri, era già stato esposto al pubblico tra il 2022 e il 2023, nell’ambito della mostra “Ulisse in Sicilia”. L’esposizione aveva riscosso un notevole successo di pubblico, attirando oltre 45 mila visitatori in soli tre mesi.