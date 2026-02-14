La comunità di Comiso e la frazione di Scoglitti si stringono nel dolore per la prematura morte di Francesco Nicosia, stimato artigiano di 48 anni, strappato alla vita da un malore improvviso.

Il dramma si è consumato ieri sera, intorno alle 20:30, tra le strade di Vittoria. Francesco, di professione elettromeccanico, era alla guida del suo furgone in via La Marmora quando è stato colto da un malore fulminante. L’uomo ha perso conoscenza istantaneamente, perdendo il controllo del veicolo che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un’auto parcheggiata lungo la carreggiata.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il 48enne non c’è stato nulla da fare: l’arresto cardiaco non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio delle due comunità

Francesco Nicosia era molto conosciuto e apprezzato per la sua dedizione al lavoro e per le sue qualità umane. Risiedeva a Scoglitti ed era un uomo profondamente legato alla famiglia: lascia la moglie e due figli nel dolore più profondo.

La notizia ha scosso profondamente anche Comiso, sua città d’origine, dove molti lo ricordano come un lavoratore instancabile e un padre esemplare.

L’ultimo saluto

I funerali per rendere omaggio a Francesco saranno celebrati domani, domenica 15 febbraio, alle ore 10:00. Le esequie si terranno nella cornice della Basilica di Maria SS. Annunziata a Comiso, dove parenti, amici e colleghi si ritroveranno per l’ultimo commosso saluto.