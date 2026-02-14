Scicli – Il Carnevale di Scicli cambia programma a causa del maltempo previsto con un’allerta meteo gialla della Protezione Civile della Sicilia per domani, domenica 15 febbraio. L’organizzazione ha comunicato un aggiornamento ufficiale per garantire sicurezza e una migliore gestione degli eventi.
Il pranzo sociale, previsto nella mattinata, è annullato. Le altre iniziative, invece, sono state riprogrammate nel pomeriggio.
Nuovi orari degli eventi
- Ore 15.00 – Concorso “Zampe in Maschera”
- Ore 16.00 – Parata delle Mascherine
Nonostante il maltempo, lo stand panini sarà regolarmente aperto dalle ore 12.00, offrendo un punto ristoro per residenti e visitatori.
Tutte le altre attività del Carnevale restano confermate senza variazioni, con l’obiettivo di garantire comunque una giornata di festa e partecipazione per famiglie, bambini e appassionati.
Lascia un commento