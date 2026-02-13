Un San Valentino all’insegna del maltempo in Sicilia. Un intenso vortice ciclonico, Ciclone Oriana, generato dal contrasto termico tra correnti gelide di estrazione artica e masse d’aria più umide di origine afro-mediterranea, si sta spostando dalla Corsica verso lo Ionio. Questo sistema perturbato colpirà direttamente l’Isola tra sabato e domenica, portando una nuova e severa ondata di maltempo.

L’evoluzione oraria del peggioramento

Il quadro meteorologico inizierà a deteriorarsi sensibilmente già dalle prossime ore notturne:

Notte e Prime Ore: Il fronte instabile farà il suo ingresso dai settori occidentali e meridionali, estendendo rapidamente piogge e locali temporali a gran parte del territorio regionale.

Il fronte instabile farà il suo ingresso dai settori occidentali e meridionali, estendendo rapidamente piogge e locali temporali a gran parte del territorio regionale. Mattinata: Piogge battenti interesseranno le province occidentali; sul resto dell’Isola prevarrà una spiccata variabilità con piovaschi sparsi.

Piogge battenti interesseranno le province occidentali; sul resto dell’Isola prevarrà una spiccata variabilità con piovaschi sparsi. Pomeriggio: Prevista una recrudescenza dei fenomeni, con possibili temporali che colpiranno in particolare i settori occidentali e la fascia settentrionale tirrenica.

Prevista una recrudescenza dei fenomeni, con possibili che colpiranno in particolare i settori occidentali e la fascia settentrionale tirrenica. Serata: Dopo una brevissima tregua, è atteso un ulteriore peggioramento in avanzamento da Ponente, con nuove piogge consistenti in tarda serata.

Temperature e venti

Le colonnine di mercurio segneranno una netta flessione a partire dalle ore pomeridiane, sotto la spinta dell’aria fredda. La ventilazione sarà l’elemento di maggiore criticità: soffieranno forti venti occidentali, che raggiungeranno intensità di burrasca da Sud-Ovest sui settori trapanesi e lungo il basso Tirreno.

Mari e mareggiate

Le condizioni marittime saranno proibitive: