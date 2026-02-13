Ragusa – “A causa del vento un grosso ramo si è staccato da un albero posto un terreno privato, cadendo su viale Europa nei pressi della motorizzazione”. Lo ha annunciato, ieri sera, il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.
“Sono al lavoro i Vigili del fuoco con il supporto della Protezione civile e della Polizia municipale per liberare la carreggiata ostruita. Purtroppo sono stati divelti alcuni cavi elettrici, con conseguente interruzione della corrente elettrica nella zona. Già richiesto l’intervento di Enel”.
