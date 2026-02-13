Ragusa – “Ringraziamo il Comune per la sensibilità istituzionale dimostrata – dichiara il Direttore Generale dell’ASP, Giuseppe Drago -. La concessione dell’immobile di via Berlinguer ci consente di proseguire un servizio di particolare valore sociale e sanitario, rivolto a persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni del territorio, soprattutto quando riguardano percorsi assistenziali così delicati.
Questa soluzione temporanea – conclude Drago – ci permetterà di affrontare con serenità la fase dei lavori di consolidamento sismico nella sede di piazza Igea, mantenendo elevati standard di assistenza e continuità nei percorsi terapeutico-riabilitativi”.
