Modica – “Ho letto il comunicato del presidente della Commissione Bilancio che -finalmente e alla buon’ora- si è accorto che il Comune di Modica ha un debito! Scrive infatti della sua e altrui attesa per “avviare – riporto testualmente – un reale percorso di rientro dal debito…”. Percorso che, vorrei puntualizzare, con la mia amministrazione ho cercato di avviare dal giorno del mio insediamento”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

“L’occasione comunque, – continua il sindaco di Modica – mi è utile per puntualizzare alcuni aspetti del suo intervento visto che il consigliere a me si rivolge e visto che da parte mia, c’è sempre la volontà di dialogare e spiegare. Al di là della sua ammissione seppur tardiva, stranisce che il presidente della commissione Bilancio, accusandomi di “non affrontare apertamente il tema del dissesto stesso”, di rispondere pedissequamente “ci stiamo lavorando” e di altro dello stesso tenore, ignori e non sappia che il Parlamento nazionale è impegnato nel percorso di approvazione del cosiddetto decreto ‘Milleproroghe’.

Il ‘Milleproroghe’ contiene norme e provvedimenti importantissimi per gli Enti in dissesto, specificamente dedicati ad essi e dunque è opportuno -se non ‘vitale’- attenderne l’approvazione prima di portare in giunta e quindi avviare l’iter di convalidazioni dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; un documento la cui stesura ha comportato un intero anno di costante lavoro degli uffici coordinati dalla responsabile finanziaria.

Da qui anche la decisione di rinviare la conferenza stampa che avevamo annunciato e che faremo non appena il Milleproroghe sarà approvato e auspichiamo conterrà i provvedimenti che interessano la città di Modica. Peraltro, a proposito dell’accusa di ritardi nella produzione di documentazione al commissario ad acta, voglio rassicurare la nostra Città prima di tutto e poi il presidente della commissione Bilancio, che l’interlocuzione con lo stesso commissario ad acta, il dottore Cocco, è quotidiana, prosegue regolarmente ed è ricca di notizie e informazioni.

E colgo l’occasione proprio per ringraziare il dottore Cocco per essere una continua e preziosissima fonte di notizie per me e per il settore finanziario del nostro ente impegnato in un lavoro importante per il futuro della nostra Città e per la sua costante collaborazione al nostro lavoro, mettendoci a conoscenza di tutti i passaggi che mi possono essere utili ad ogni livello.

Contestualmente, ringrazio anche i Revisori dei Conti, attenti precisi e puntuale nell’espletamento delle loro funzioni”.

Leggi anche: https://www.quotidianodiragusa.it/2026/02/10/politica/modica-ruffino-bilancio-stabilmente-riequilibrato-un-rinvio-dopo-laltro-nessuna-concretezza/