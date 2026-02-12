Ragusa – Una festa di carnevale in Centro, proposta da ragazze e ragazzi desiderosi di rimboccarsi le maniche per promuovere momenti di svago. Entrano nel vivo i festeggiamenti per il Carnevale a Ragusa con un evento imperdibile dedicato a tutti gli amanti della musica e della nostalgia del nuovo millennio.
Venerdì 13 febbraio 2025, a partire dalle ore 22:30, Piazza San Giovanni si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto per l’evento “Hit Parade Showcase”.
Sotto il claim “tutte le Hit in Maschera”, la serata proporrà un viaggio musicale attraverso i successi che hanno segnato il ventennio 2000 – 2020. Lo showcase vedrà protagonista un DJ SET d’eccezione con le performance di Saimongi Marco Vitale. L’iniziativa è promossa con la collaborazione di Libero Consorzio, Comune e il Centro Commerciale Naturale “I Tre Ponti”.
