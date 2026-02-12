Pozzallo – Un sentito ringraziamento al Club Inner Wheel “Pozzallo Rosa Marina” per la sensibilità dimostrata nel riqualificare la sala dedicata agli incontri protetti presso gli uffici comunali dei servizi sociali.

Grazie a questo intervento, un ambiente finora percepito come puramente burocratico è stato trasformato in uno spazio accogliente, colorato e a misura di bambino.

L’inserimento di nuovi arredi e giochi permetterà ai giovani utenti di vivere momenti particolarmente delicati in un’atmosfera familiare, capace di attenuare il disagio e favorire la serenità necessaria per la cura dei legami affettivi.

Gesti come questo confermano quanto sia vitale la sinergia tra le istituzioni e le associazioni del territorio. Il Club ha saputo cogliere una necessità concreta, trasformandola in un autentico atto d’amore verso i più piccoli. Restituire dignità e calore a questi spazi è un segno di grande civiltà e di attenzione verso le fasce più fragili della nostra comunità.