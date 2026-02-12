Modica – “Con il vicesindaco Saro Viola, gli assessori Tino Antoci, Samuele Cannizzaro e la dottoressa Ketty Di Martino, dirigente responsabile dei Servizi finanziari di palazzo San Domenico, abbiamo incontrato in queste ore i vertici di Creset”. A parlare è il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto. “Al centro del confronto le azioni da portare avanti per fruire anche nel nostro comune della Definizione agevolata, la quinta edizione della Rottamazione dei carichi affidati all’agente della Riscossione, approdata, con la legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025), sulla ‘Gazzetta Ufficiale’ del 30 dicembre scorso.

Ne abbiamo discusso dettagli e applicazione, partendo dal fatto che la misura si muove nel solco delle precedenti edizioni, introducendo tuttavia alcune novità. Non si è discusso solo di questo ma abbiamo stabilito anche l’esenzione per i fabbricati D10 in campo agricolo e la Detassazione al 100% sull’area di produzione attività industriali. Dai responsabili di Creset, l’agenzia di riscossione tributi per il comune di Modica, abbiamo ricevuto la disponibilità per una piena ricognizione degli arretrati IMU, servizio idrico e TARI in capo al comune, garantendo una risposta celere all’utenza che chiede risposte su questo”.