Modica – Continua la scia di vittorie per Mattia Guccione. Il quindicenne modicano tesserato per il Calabrese Fighiting Team di Valeria Calabrese, sabato a Francofonte, ha ottenuto una bella vittoria prima del limite nella categoria 75kg under 17, battendo il pari peso Denaro.
“Mattia – spiega Valeria Calabrese – è un ragazzo molto determinato e prende sempre sul serio quello che fa. Questa sua determinazione lo porta a dare sempre il meglio di se sul ring, raccogliendo così i risultati del duro lavoro che svolge in palestra”.
Salta, invece, il match dei pesi supermassimi di Giorgio Minicuccio che non è potuto salire sul ring a causa dell’improvviso ritiro del suo avversario di turno Antonio Rapicano Aiello.
