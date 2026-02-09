Giarratana – Finisce con la vittoria del Giarratana Volley il derby ibleo del campionato di serie C maschile di pallavolo andata in scena sabato scorso alla palestra comunale del piccolo centro montano. I rossoblu giarratanesi, rispettando il pronostico si sono imposti in quattro set sulla Volley Modica Next Gen allenata da coach Ciccio Italia. I biancoazzurri ospiti, pur non brillando hanno cercato di tenere testa alla terza forza del campionato riuscendoci solo a sprazzi, poi la maggiore esperienza di alcuni atleti giarratanesi (tra tutti l’ex Dionisio Di Pasquale) ha fatto la differenza indirizzando la contesa dalla parte dei padroni di casa.

Giarratana prende subito in mano le redini del gioco, ma Modica riesce seppur a fatica a tenere il passo fino alle fasi finali del parziale d’apertura che i padroni di casa si aggiudicano con il punteggio di 25/21. Coach Italia prova a spronare i suoi atleti, ma il fattore derby ha pesato più del previsto e alla fine è Giarratana che alza il ritmo del gioco e s’impone anche nella seconda frazione di gioco con un largo 25/18 che vale il 2 – 0.

Finalmente Modica si desta e nel terzo set si vede uno sprazzo di pallavolo di cui i giovani biancoazzurri sono capaci. Il sestetto della Contea, infatti, si aggiudica al fotofinish la terza frazione con il punteggio di 23/25 e rientrano in partita mettendo un po’ di pressione ai loro avversari.

Giarratana è squadra di rango e non si lascia intimorire. Nel quarto set, grazie anche al supporto del suo caloroso pubblico i rossoblu di Giacchi riprendono in mano il pallino del gioco e allargano quasi subito la forbice del punteggio fino al 25/18 finale che consegna loro la vittoria e i meritati tre punti.

“Non è stato un bel derby – spiegano i dirigenti della Volley Modica Next Gen – non guardando in casa degli amici di Giarratana possiamo affermare che noi abbiamo giocato per lunghissimi tratti sottotono. Abbiamo giocato facendo vedere buoni sprazzi tecnici, ma in molti frangenti il nostro gioco si è appiattito coinvolgendo tutta la squadra, anche se , qualcuno dei nostri ragazzi ha provato a caricarsi sulle spalle i compagni ma questo non è bastato. Questo – continuano – ci fa pensare che dobbiamo lavorare ancora tanto sotto il punto di vista caratteriale e di atteggiamento nel volere dare sempre il massimo, ma lo dobbiamo fare tutti non solo i ragazzi, ma anche noi dirigenti. Prendiamo atto della superiorità dei nostri avversari, certamente non eravamo andati a Giarratana per vincere, ma da parte di chi ci crede per giocarcela.

Nella pallavolo, soprattutto a livello giovanile, al di la del risultato è importante vedere divertire i nostri giovani e divertirsi, ma purtroppo, sabato questa aria di divertimento non si è respirata a Giarratana e questo a noi come dirigenza dispiace moltissimo perchè il nostro fine è di vedere affrontare un match di volley con maggiore entusiasmo. È andata così – concludono – e va bene. Ora testa alla prossima gara che ci vedrà ancora in trasferta in casa del Giavì ultimo in classifica, una partita che non dobbiamo sottovalutare perchè si affronteranno due sestetti molto giovani e quando in campo c’è troppa gioventù le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Giarratana Volley 3

Volley Modica Next Gen 1

Parziali: 25/21, 25/18, 23/25, 25/18