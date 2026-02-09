Giarratana – Un sabato così, a Giarratana, non lo si vedeva da tempo. Le due formazioni dell’Asd Giarratana Volley hanno regalato al club una giornata perfetta, fatta di gioco, carattere e risultati che pesano. La Serie C maschile ha superato l’Us Volley Modica con un convincente 3‑1, una vittoria che consolida il terzo posto in classifica e conferma la crescita costante del gruppo. Non è stato un successo scontato: dall’altra parte della rete c’era una squadra giovane, con qualità importanti e un’intensità che avrebbe potuto mettere in difficoltà chiunque. Il coach Gianluca Giacchi lo ha sottolineato con lucidità: «I ragazzi hanno giocato con maturità e carattere. Sapevamo che Modica avrebbe portato entusiasmo e freschezza, perché è un gruppo giovane dalle caratteristiche molto importanti.

Abbiamo risposto da squadra vera, restando concentrati nei momenti chiave. Questo gruppo sta crescendo e sabato lo ha dimostrato ancora una volta». Parole che raccontano un percorso più che una semplice vittoria. Ma il vero colpo di scena della giornata è arrivato dalla Serie D femminile, capace di battere la prima della classe, l’Asd Green Sport Modica, con un brillante 3‑1. Un risultato che vale doppio: per il prestigio dell’avversario e per la consapevolezza che regala a un gruppo che sta trovando identità e continuità.

Le ragazze salgono così a 20 punti, in una classifica che ora le vede pienamente protagoniste. Il tecnico Saro Corallo ha espresso tutta la sua soddisfazione: «Le ragazze hanno giocato con determinazione e lucidità. Affrontare la capolista non è mai semplice, ma hanno saputo interpretare la gara nel modogiusto, con coraggio e attenzione.

Sono orgoglioso di loro: stanno dimostrando che il lavoro settimanale paga». A chiudere una giornata da incorniciare è stato il presidente Salvatore Pagano, che ha voluto dare un significato più ampio a questo doppio successo. Le sue parole hanno restituito l’immagine di unclub che sta crescendo non solo nei risultati, ma nella visione: «Siamo molto soddisfatti di questo doppio risultato positivo. Le missioni di questa stagione, per entrambe le squadre, sono già state pienamente centrate. Questo è il frutto del lavoro di tecnici, atleti e dirigenti. È la dimostrazione che quando si costruisce con serietà, i risultati arrivano. Continuiamo così». Un messaggio che va oltre la cronaca sportiva e che racconta un progetto solido, condiviso, capace di unire una comunità intera attorno ai colori del Giarratana Volley. Un sabato perfetto, che profuma di futuro.