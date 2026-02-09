La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione-quinquies, un’opportunità di conciliazione tra Stato e contribuenti che promette un abbattimento totale di sanzioni e interessi. Tuttavia, dietro la flessibilità di un piano di rientro a lungo termine, si nascondono regole di permanenza “a tolleranza zero”.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere i benefici e gestire correttamente le scadenze.

Perimetro d’azione: quali debiti sono “salvabili”?

La sanatoria non è un colpo di spugna generalizzato. Riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdER) entro il 31 dicembre 2023 e appartenenti a queste categorie:

Controlli automatizzati: Somme derivanti da anomalie nelle dichiarazioni redditi e IVA (36-bis e 36-ter).

Somme derivanti da anomalie nelle dichiarazioni redditi e IVA (36-bis e 36-ter). Contributi INPS: Omissioni contributive, purché non originate da accertamenti ispettivi.

Omissioni contributive, purché non originate da accertamenti ispettivi. Codice della Strada: Multe elevate da autorità statali (es. Prefetture).

Esclusioni eccellenti: Restano fuori IMU, TARI e accertamenti ordinari, a meno di specifiche delibere dei singoli Comuni.

Piano a 9 anni: la rivoluzione delle 54 rate

La novità più rilevante è la durata della dilazione: fino a 54 rate bimestrali di pari importo.

Sostenibilità: Non esistono più le maxi-rate iniziali; ogni versamento sarà uguale agli altri.

Non esistono più le maxi-rate iniziali; ogni versamento sarà uguale agli altri. Soglia minima: Ogni rata deve essere di almeno 100 euro .

Ogni rata deve essere di almeno . Interessi: Si applica un tasso annuo del 3% a partire dalla seconda rata.

Il calendario 2026:

31 Luglio: Prima rata.

Prima rata. 30 Settembre: Seconda rata.

Seconda rata. 30 Novembre: Terza rata.

Lo “scudo” del contribuente: gli effetti della domanda

Inoltrare l’istanza entro il 30 aprile 2026 produce benefici immediati:

Sospensione esecuzioni: Blocco di nuovi fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti (salvo quelli in fase di incanto). Semaforo verde per il DURC: Il richiedente non è più considerato moroso, potendo così lavorare con la PA e sbloccare rimborsi fiscali (ex art. 48-bis). Congelamento vecchi piani: Le rateizzazioni precedenti si fermano fino alla scadenza di luglio.

La trappola della decadenza: tre errori da non commettere

Le norme sulla permanenza nella sanatoria sono estremamente rigide. Si perde ogni vantaggio se:

Si omette il versamento dell’ unica rata (per chi sceglie il saldo totale).

(per chi sceglie il saldo totale). Non si pagano due rate , anche se non consecutive.

, anche se non consecutive. Si dimentica l’ultima rata del piano.

Il paradosso della 54ª rata: Pagare puntualmente per nove anni e saltare l’ultimo bollettino significa decadere integralmente. In tal caso, il debito torna “pieno” (con sanzioni e interessi ripristinati) e quanto già versato varrà solo come acconto.

Tolleranza zero sui ritardi

A differenza del passato, la disciplina attuale non fa menzione dei canonici “5 giorni di grazia”. Un ritardo anche di sole 24 ore rispetto alle date fissate (es. pagare il 1° agosto anziché il 31 luglio) può comportare l’esclusione automatica, la ripresa immediata dei pignoramenti e l’impossibilità di accedere a nuove rateizzazioni ordinarie.

Il “ripescaggio” dalle vecchie sanatorie

Chi è decaduto dalla Quater o da precedenti edizioni può tentare il rientro, ma con limiti temporali invalicabili: