Ragusa – L’ASP di Ragusa ha adottato, con deliberazione n. 236, due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico da destinare ai servizi ospedalieri e alla rete dell’emergenza-urgenza. L’iniziativa risponde al perdurante stato di necessità legato alla carenza di professionisti e mira ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza.

Il primo Avviso è rivolto al reclutamento di medici da impiegare nei servizi ospedalieri, con particolare riferimento alle attività specialistiche. Tra le aree maggiormente interessate rientrano Cardiologia, Medicina interna, Pediatria, Anestesia e rianimazione, Ortopedia, Neurologia e Oncologia, insieme ad altre discipline fondamentali per garantire la piena operatività delle strutture sanitarie. Gli incarichi saranno conferiti, prioritariamente a medici specializzati e, in subordine, a specializzandi e medici in formazione.

Particolare rilievo assume il secondo Avviso, dedicato al rafforzamento dei servizi di medicina di Emergenza-Urgenza. L’Azienda ricerca in via prioritaria professionisti in possesso della specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza o in disciplina equipollente, requisito che assicura competenze specifiche nella gestione delle situazioni cliniche critiche e nei percorsi assistenziali ad alta complessità.

Il bando prevede, inoltre, la possibilità di conferire incarichi anche a medici in formazione specialistica, che possono svolgere attività al di fuori dell’orario dedicato alla formazione, per un massimo di 8 ore settimanali, nonché a professionisti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nei servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario, anche se non in possesso di diploma di specializzazione. È inoltre prevista la collaborazione di medici neolaureati o specialisti in altre discipline per le attività negli ambulatori dedicati ai cosiddetti “codici minori”, contribuendo a migliorare la gestione dei casi a bassa intensità.

Gli Avvisi rimarranno aperti fino al 31 dicembre 2026, con valutazione delle candidature in ordine cronologico fino alla copertura del fabbisogno. Per tutte le informazioni e la presentazione delle candidature è possibile consultare la sezione Bandi e Concorsi del sito www.asp.rg.it.