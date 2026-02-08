La 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana si arricchisce di un luogo simbolo che promette di diventare il cuore pulsante della creatività sanremese. Apre i battenti Casa Vessicchio, uno spazio polifunzionale situato sul Lungomare Vittorio Emanuele II, nato per onorare la memoria e l’eredità artistica del celebre direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, morto a 69 anni l’8 novembre scorso.

Il progetto, attivo dal 23 al 28 febbraio, è stato realizzato in pieno accordo con la famiglia del Maestro, con l’obiettivo di trasformare la visione di Vessicchio in un hub vivo, dove la musica si intreccia con la formazione e la convivialità.

Un laboratorio per il futuro della musica

Non si tratta di un semplice spazio espositivo, ma di un vero e proprio centro di scambio culturale. Casa Vessicchio si pone come un punto d’incontro privilegiato tra arte, divulgazione e buona tavola, riflettendo la filosofia del Maestro che vedeva nella cultura un’esperienza sensoriale completa.

L’obiettivo principale è la valorizzazione dei nuovi talenti: durante la settimana del Festival, la struttura ospiterà diversi format dedicati ai giovani artisti, offrendo loro occasioni concrete di crescita e visibilità, proseguendo idealmente il lavoro che Vessicchio aveva avviato con la Peparini Academy.

I protagonisti dietro le quinte

L’iniziativa è il frutto di un’idea condivisa dal Maestro con Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli. L’organizzazione dell’evento è curata da Enpi Entertainment e We Agency, mentre l’identità visiva del progetto è stata affidata a Bros Creative Studio.

“Casa Vessicchio non è solo un omaggio a un grande artista, ma un luogo dove la cultura dialoga con la convivialità — spiegano gli organizzatori — trasformando il fermento sanremese in un’opportunità di formazione e scambio artistico.”

Cosa accadrà a Casa Vessicchio