Vittoria – Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno arrestato un cittadino albanese di 43 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità belghe. Nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale di Polizia, la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato una segnalazione di rintraccio dell’albanese resosi irreperibile.
La successiva attività d’indagine degli agenti della Squadra Mobile ha consentito di localizzare l’uomo, che si nascondeva in un’abitazione di Scoglitti, frazione balneare del Comune di Vittoria.
Il soggetto era ricercato in Belgio per gravi reati legati alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che deciderà sull’eventuale estradizione in Belgio.
Lascia un commento