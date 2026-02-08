Maltempo in Sicilia. La tregua atmosferica delle ultime ore ha i minuti contati. Una nuova e più vigorosa perturbazione di origine atlantica sta per fare il suo ingresso in Sicilia, aprendo una settimana che si preannuncia perturbata e instabile su tutto il territorio regionale.
Ecco il dettaglio delle previsioni per lunedì 9 febbraio:
L’evoluzione: piogge e temporali da Ovest a Est
Il peggioramento entrerà nel vivo già dalla serata odierna, per poi estendersi durante la notte.
- Notte e prime ore del mattino: Precipitazioni diffuse su tutta l’Isola. Particolare attenzione ai settori occidentali, dove i fenomeni potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale.
- Mattinata: Si attende un momentaneo allentamento della morsa del maltempo, con piogge deboli e sparse concentrate soprattutto sulle zone meridionali e occidentali.
- Pomeriggio e Sera: Nuova concentrazione dei fenomeni piovosi sui settori settentrionali, mentre nel resto della regione si alterneranno nubi e ampie schiarite.
Neve e temperature: l’inverno si fa sentire
L’afflusso di aria più fredda porterà a una nuova diminuzione delle temperature.
- Quota neve: I fiocchi torneranno a imbiancare le cime montuose, con una quota neve oscillante tra i 1400 e i 1500 metri.
Venti e mari: allerta per raffiche di burrasca
La ventilazione sarà l’altro grande protagonista della giornata:
- Venti: Soffieranno inizialmente moderati o forti da Ovest-Nord-Ovest. Nel corso della giornata è previsto un ulteriore rinforzo con raffiche di burrasca particolarmente intense sullo Stretto di Sicilia.
- Mari: Condizioni di criticità per la navigazione. Molto mossi quasi tutti i bacini, mentre risulteranno agitati il Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia.
