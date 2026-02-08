Maltempo in Sicilia. La tregua atmosferica delle ultime ore ha i minuti contati. Una nuova e più vigorosa perturbazione di origine atlantica sta per fare il suo ingresso in Sicilia, aprendo una settimana che si preannuncia perturbata e instabile su tutto il territorio regionale.

Ecco il dettaglio delle previsioni per lunedì 9 febbraio:

L’evoluzione: piogge e temporali da Ovest a Est

Il peggioramento entrerà nel vivo già dalla serata odierna, per poi estendersi durante la notte.

Notte e prime ore del mattino: Precipitazioni diffuse su tutta l’Isola. Particolare attenzione ai settori occidentali, dove i fenomeni potranno assumere carattere di forte rovescio o temporale .

Precipitazioni diffuse su tutta l’Isola. Particolare attenzione ai settori occidentali, dove i fenomeni potranno assumere carattere di . Mattinata: Si attende un momentaneo allentamento della morsa del maltempo, con piogge deboli e sparse concentrate soprattutto sulle zone meridionali e occidentali.

Si attende un momentaneo allentamento della morsa del maltempo, con piogge deboli e sparse concentrate soprattutto sulle zone meridionali e occidentali. Pomeriggio e Sera: Nuova concentrazione dei fenomeni piovosi sui settori settentrionali, mentre nel resto della regione si alterneranno nubi e ampie schiarite.

Neve e temperature: l’inverno si fa sentire

L’afflusso di aria più fredda porterà a una nuova diminuzione delle temperature.

Quota neve: I fiocchi torneranno a imbiancare le cime montuose, con una quota neve oscillante tra i 1400 e i 1500 metri.

Venti e mari: allerta per raffiche di burrasca

La ventilazione sarà l’altro grande protagonista della giornata: