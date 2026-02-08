Pozzallo – Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in viale Europa a Pozzallo. A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono stati uno scooter e un furgone Fiat Doblò.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due mezzi coinvolti è stato frontale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il motociclista e lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica. Al momento la prognosi resta riservata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Modica per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.