Vittoria – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel cuore del centro abitato di Vittoria. Intorno alle 16:30, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat 500 è rimasta coinvolta in un pauroso cappottamento all’incrocio tra via San Martino e via dell’Acate.
Secondo le prime ricostruzioni, l’utilitaria avrebbe perso aderenza probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia ribaltandosi su un fianco. L’auto è finita rovinosamente contro la staccionata che delimita il cantiere dell’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi” (IPSIA). Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Assenza)
