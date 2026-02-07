Giarratana – Assalto al bancomat nella notte a Giarratana. Un commando di malviventi ha preso di mira la filiale della Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) situata nel centro della città. I malviventi sono riusciti a scardinare lo sportello bancomat, sventrando la struttura per impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Giarratana e il N.O.R. (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Ragusa, che hanno subito avviato le indagini per risalire ai malviventi. Gli inquirenti stanno già visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e dei sistemi di videosorveglianza comunale per tracciare la via di fuga dei banditi. Ancora da quantificare l’entità del bottino asportato.