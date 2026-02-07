Vittoria – Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata in dramma per una famiglia di Vittoria. Una bambina di appena due anni, ieri sera, è rimasta ustionata dopo essere stata investita da acqua bollente.

L’incidente è avvenuto in ambito domestico. L’allarme è scattato istantaneamente e la piccola è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sin dai primi istanti, i sanitari hanno compreso la gravità della situazione per le ustioni riportate sul corpo della bambina. Dopo le prime cure stabilizzatrici effettuate ieri sera, i medici dell’ospedale vittoriese hanno avviato i contatti per il trasferimento della piccola in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.