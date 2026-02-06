Ragusa – Nel mese di gennaio, la Questura di Ragusa, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza con il coordinamento del Sig. Prefetto, oltre all’ordinaria attività di controllo del territorio ha organizzato e attuato specifiche straordinarie attività volte:

al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti

ed al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina

Con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel e dei Comuni, venivano sottoposti a controlli gruppi di edifici nei centri storici, per verificarne la corretta destinazione d’uso e l’effettiva presenza degli aventi diritto, la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze ad essi collegati.

L’impiego complessivo di 100 operatori ha permesso il seguente risultato:

N. 43 posti di controllo

n. 304 persone identificate

n. 102 veicoli

n. 14 infrazioni al Codice della Strada

n. 9 stranieri espulsi ed accompagnati nei Centri di permanenza per rimpatri

n. 4 esercizi pubblici controllati

Inoltre, hanno collaborato ai controlli nei locali pubblici i Vigili del Fuoco, l’ispettorato del lavoro e l’A.S.P. di Ragusa al fine di verificare il possesso delle caratteristiche tecniche e delle autorizzazioni. Anche per il mese di febbraio verranno organizzati analoghi servizi.