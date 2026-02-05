Ragusa – Sono stati gli organismi direttivi del movimento civico Ragusa Prossima (la presidente Lilla Anagni, il consiglio direttivo e i fondatori Giorgio Massari ed Elio Accardi) ad annunciare con una nota stampa le dimissioni dalla carica elettiva dello storico consigliere comunale della stessa lista Gianni Iurato. Nel comunicato “si esprimono un sentito e non formale ringraziamento al consigliere comunale Gianni Iurato che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico per motivi strettamente personali e familiari. Siamo vicini con grande affetto alla famiglia di Gianni e, pur con sofferenza, comprendiamo i motivi che, dopo lunga e attenta riflessione, lo hanno condotto a questa scelta”.

Contestualmente il movimento “intende rivolgere i migliori auguri per un proficuo lavoro alla professoressa Gaudenzia Flaccavento che subentra in consiglio comunale, certi che saprà rappresentare al meglio il movimento civico Ragusa Prossima e l’intera città di Ragusa di cui si mette a servizio”. La nota poi prosegue “Gianni Iurato ha saputo incarnare al meglio non solo gli ideali e i progetti di Ragusa Prossima ma il ruolo di indirizzo e di controllo del consigliere comunale offrendo una grande testimonianza di passione civica e di attenzione per la sua città. È stato un punto di riferimento e di esempio non solo per il nostro movimento ma per tutto il consiglio comunale rifuggendo ribalte e polemiche e preferendo lavorare, spesso in silenzio, per il bene di tutti i ragusani, studiando e approfondendo ogni atto sia dal punto di vista giuridico-amministrativo che, soprattutto, sociale e politico.

Fedele al mandato ricevuto dagli elettori, ha sostenuto l’amministrazione comunale e l’ex assessore Giorgio Massari sino a quando, prima all’interno del movimento, e poi nell’aula consiliare, non ha posto, insieme allo stesso Massari, l’esigenza di restare ancorati con coerenza e serietà agli impegni assunti con gli elettori. Siamo certi che il suo percorso politico non si interrompe oggi come chiedono anche le centinaia di ragusani che alle ultime elezioni hanno espresso la preferenza con il suo nome. A lui oggi va, oltre al nostro grazie, un affettuoso abbraccio perché i problemi cui ha accennato possano presto risolversi nel modo auspicato da tutti”.

Per quanto riguarda la professoressa Gaudenzia Flaccavento, Ragusa Prossima assicura “riteniamo di mettere a disposizione del consiglio comunale e dell’intera città di Ragusa ancora una volta una figura di altissimo spessore morale, civile, culturale e politico. Porterà in consiglio comunale la sua esperienza maturata in famiglia, nella scuola, nelle associazioni ecclesiali e culturali fungendo da cerniera tra le istituzioni e la parte più bella e vivace della nostra città. In un momento nel quale in consiglio comunale si discuterà anche degli strumenti per ridare anima e una nuova vita ai quartieri storici, saprà rappresentare le scelte già elaborate da Ragusa Prossima e la straordinaria esperienza del laboratorio di urbanistica partecipata Insieme in Città, un caso che ha pochi uguali nel resto del nostro Paese, che da anni anima insieme al padre Giorgio e a un gruppo di professionisti e di cittadini che hanno dimostrato come vivere in modo diverso il centro storico della nostra città sia possibile e anche doveroso.

Da questo punto di vista, Gaudenzia custodisce un formidabile patrimonio di conoscenze e di esperienze che può sicuramente arricchire il dibattito e il confronto portandolo anche oltre i confini dell’aula e dei gruppi consiliari. A Gaudenzia Flaccavento vanno i più sentiti auguri dell’intera comunità politica di Ragusa Prossima perché possa svolgere nel miglior modo possibile il suo nuovo impegno”. (da.di.)