Ragusa – Dal 7 al 22 febbraio 2025 il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa ospiterà la mostra “Andrea Camilleri. Identità, scoperta e conoscenza”, progetto espositivo inserito nelle celebrazioni ufficiali per il Centenario della nascita di Andrea Camilleri (1925–2025). L’inaugurazione è in programma venerdì 7 febbraio alle ore 18.00.

La mostra, curata da Amedeo Fusco, si configura come un percorso di riflessione culturale e artistica che indaga l’opera e il pensiero di Andrea Camilleri, autore capace di unire lingua, memoria, ironia e impegno civile, lasciando un’eredità che continua a interrogare il presente. Il progetto espositivo si sviluppa attorno a tre parole chiave — identità, scoperta e conoscenza — che rappresentano altrettanti livelli di lettura dell’universo camilleriano. L’identità emerge come radice culturale e linguistica, come senso di appartenenza e consapevolezza; la scoperta si manifesta come curiosità intellettuale, indagine narrativa e apertura verso l’altro; la conoscenza diventa strumento critico capace di leggere la realtà e restituirne la complessità. (nella foto sotto Camilleri in un opera di

Attraverso opere e contributi artistici, la mostra propone una visione contemporanea di Andrea Camilleri, evitando ogni forma di celebrazione retorica e restituendo invece la vitalità del suo pensiero e l’attualità dei temi affrontati nella sua produzione. Un Camilleri vivo, attuale, capace ancora oggi di stimolare dialogo, coscienza critica e nuove domande.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività culturali promosse negli anni dal Centro di Aggregazione Culturale, che ha organizzato mostre dedicate a grandi icone della storia, dell’arte e dell’immaginario collettivo come Frida Kahlo, Cristo, Diego Armando Maradona, Marilyn Monroe e Vasco Rossi, confermandosi come luogo di incontro tra linguaggi artistici, memoria e contemporaneità.

Alla mostra partecipano numerosi artisti contemporanei chiamati a confrontarsi con l’eredità camilleriana attraverso differenti linguaggi espressivi. Espongono Salvo Distefano, Dino Puglisi, Ivo D’Orazio, Samuel Occhipinti, Pamela Siciliano, Sebastiano Montalto, Dania Minotti, Matteo Pugliares, Silvana Licitra, Giuseppe Battaglia, Emanuele La Monica, Carmelinda Alacqua, Ivana Rigo, Rosetta Giombarresi, Roberto Trucco, Antonella Pizzo, Giorgio Moltisanti, Gianfranco Brusegan, Carmela Garaffa, Sergio Cimbali, Nadia Petralito, Iolanda Galletti, Maria Scollo, Vincenza Trovato, Salvatore Massari, Rita Guardavascio, Salvatore Denaro, Adriana Stella, Valentina Dezio, Rita Albergamo, Lilly Loprete, Salvatore Gerbino, Carla Boi, Annalisa Cavallo, Manuela Distefano, Francesco Baglieri, Adele Castro, Carmelo Carrubba e Oriana Moltisanti.

L’iniziativa partecipa alle celebrazioni del Centenario Camilleri promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100 e si propone di valorizzare e diffondere il patrimonio culturale dello scrittore siciliano attraverso una pluralità di sguardi e interpretazioni. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Ragusa ed è rivolta a un pubblico ampio e trasversale, composto da studiosi, appassionati di letteratura, artisti, studenti e cittadini.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, mentre la domenica sarà aperta dalle 15.30 alle 19.30.