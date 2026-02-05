Ragusa- Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno denunciato un cittadino gambiano di 25 anni per inosservanza degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno effettuato controlli domiciliari anche sui soggetti sottoposti a misure imposte dall’Autorità Giudiziaria.
Durante tali controlli è emerso che il giovane non aveva rispettato le prescrizioni previste. Per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa.
