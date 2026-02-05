Mettersi in proprio in Italia è una sfida che richiede coraggio, ma da oggi i giovani professionisti hanno un alleato in più. Grazie alle ultime disposizioni dell’INPS fornite all’inizio del 2026, il Decreto Coesione amplia i suoi orizzonti: l’incentivo per l’autoimpiego non è più riservato solo alle imprese strutturate, ma si apre ufficialmente anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti under 35.

Il sostegno principale consiste in un contributo economico di 500 euro mensili per tre anni, mirato a coprire le spese di avvio nei settori chiave della transizione ecologica e digitale.

Il Bonus 500 euro: chi può richiederlo

L’agevolazione è rivolta ai giovani che hanno deciso di investire sul proprio talento. Per accedere al contributo di 500 euro al mese (erogabile per un massimo di 36 mesi e non oltre il 2028), è necessario possedere i seguenti requisiti:

Età: non aver ancora compiuto 35 anni.

non aver ancora compiuto 35 anni. Stato occupazionale: risultare disoccupati al momento dell’inizio dell’attività.

risultare disoccupati al momento dell’inizio dell’attività. Finestra temporale: aver aperto la Partita IVA o avviato l’impresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 .

aver aperto la Partita IVA o avviato l’impresa tra il . Settori d’intervento: operare in ambiti definiti “strategici” (tecnologia, sanità, ambiente, ricerca, servizi innovativi).

La svolta del 2026: Mentre inizialmente la norma sembrava escludere chi operava individualmente, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i liberi professionisti rientrano pienamente nella misura. Per loro, la data spartiacque è quella di apertura della Partita IVA.

Settori Strategici e Codici Ateco

L’incentivo non riguarda solo il mondo high-tech. L’elenco dell’INPS è vasto e comprende:

Innovazione e Ambiente: Energia rinnovabile, economia circolare e ricerca scientifica.

Energia rinnovabile, economia circolare e ricerca scientifica. Servizi e Industria: Manifattura avanzata, logistica, ingegneria e audiovisivo.

Manifattura avanzata, logistica, ingegneria e audiovisivo. Sociale e Salute: Sanità e servizi di assistenza innovativi.

Consiglio tecnico: Prima di procedere, è fondamentale verificare che il proprio Codice Ateco rientri tra quelli pubblicati dall’INPS nei decreti attuativi.

Scadenze: riapre la finestra per i professionisti

Se per le imprese i termini ordinari erano molto stretti, per i liberi professionisti è stata prevista una finestra di recupero straordinaria. La domanda deve essere inviata telematicamente:

Periodo: dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 .

dal . Modalità: esclusivamente online tramite il portale INPS (Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche), accedendo con SPID, CIE o CNS.

Assunzioni a costo zero: sgravio al 100%

Oltre al sostegno diretto al titolare, il Decreto Coesione premia chi crea occupazione. I giovani che hanno avviato l’attività nei settori sopra citati possono beneficiare di un esonero contributivo totale (100%) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale under 35.

Importo massimo: lo sgravio arriva fino a 800 euro al mese per dipendente.

lo sgravio arriva fino a per dipendente. Durata: fino a 3 anni (36 mesi).

fino a 3 anni (36 mesi). Esclusioni: lo sconto non si applica a lavoro domestico, apprendistato e contratti intermittenti.

Vincoli e controlli: a cosa prestare attenzione

Per non rischiare di dover restituire le somme, i beneficiari devono garantire: