Chiaramonte Gulfi – Chiaramonte Gulfi e tutta la comunità iblea pinage la morte improvvisa di Davide Di Corato, stimato giornalista, chef e comunicatore del gusto. Di Corato è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri. Aveva 62 anni.

Di Corato era molto più di un professionista del settore: era un narratore raffinato, capace di coniugare la maestria tecnica ai fornelli con una penna sagace e autorevole. Sebbene le sue radici professionali affondassero nel contesto nazionale, aveva scelto da anni Chiaramonte Gulfi come sua dimora elettiva, integrandosi profondamente nel tessuto culturale del territorio ragusano.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi e gli appassionati della cultura culinaria, che ne apprezzavano da sempre l’ironia pungente, la competenza enciclopedica e la capacità di valorizzare le eccellenze locali su scala nazionale.

Stando alle prime informazioni, il drammatico incidente si sarebbe verificato lungo una strada provinciale del comprensorio chiaramontano. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei soccorritori, le ferite riportate nell’impatto sono risultate fatali e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Non appena la notizia si è diffusa, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti dal mondo della stampa e della ristorazione. Chiaramonte Gulfi perde oggi uno dei suoi più appassionati ambasciatori, un uomo che ha saputo raccontare la Sicilia e i suoi sapori con un rigore e una passione rari.

Tanti i post su facebook tra cui quello del Consorzio Chiaramonte con foto che Condividiamo:

“𝐼𝑛 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝐷𝑎𝑣𝑖𝑑𝑒 𝐷𝑖 𝐶𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜

La notizia della scomparsa di Davide ci addolora profondamente. Il Consorzio Chiaramonte piange oggi un amico e un professionista straordinario. Chef e giornalista, originario di Torino, Davide viveva da oltre dieci anni nella nostra città; l’aveva scelta come sua seconda casa dopo essersi innamorato della cultura enogastronomica chiaramontana. La sua perdita lascia in tutti noi un vuoto incolmabile.

Figura di spicco del giornalismo enogastronomico italiano – già direttore di importanti riviste di settore (tra cui il mensile Chef da lui ideato ) – e riconosciuto come chef di talento, Davide ha messo tutta la sua esperienza e passione al servizio della nostra comunità. Partecipando da protagonista ad eventi come il Laboratorio del Gusto e il concorso enogastronomico Terra Matta , oltre che a tante serate di degustazione, ha contribuito a promuovere Chiaramonte e i suoi prodotti ben oltre i confini locali. Lui stesso considerava queste iniziative “pregevoli perché aprono le cucine e insegnano anche a chi sta a casa i segreti dei grandi chef”, convinto che l’obiettivo fosse far conoscere ovunque l’eccellenza della cucina chiaramontana e dei suoi prodotti unici, come l’olio e il vino.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo contagioso, la generosità con cui condivideva conoscenze e aneddoti, e la sua profonda umanità. Doti che lo hanno reso non solo un riferimento autorevole per la gastronomia, ma anche un amico per tanti di noi. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, consapevoli di aver perso un uomo di straordinaria passione e sensibilità.

In questo momento di dolore, il Consorzio Chiaramonte si stringe attorno alla famiglia di Davide, ai suoi amici e a tutti i suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze. Il ricordo di ciò che Davide ci ha insegnato e donato continuerà a vivere in noi e in ogni futura iniziativa enogastronomica del nostro territorio. Grazie di cuore, Davide.

Non ti dimenticheremo”.