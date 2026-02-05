Modica – Un ponte di solidarietà unisce Modica e Niscemi. Di fronte all’emergenza che ha colpito duramente la comunità niscemese, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Modica ha lanciato un appello urgente alla cittadinanza per una raccolta straordinaria di beni di prima necessità.

L’iniziativa nasce per sostenere le migliaia di famiglie che, a causa dei recenti eventi calamitosi, hanno subito perdite gravissime in pochissimo tempo. L’obiettivo è fornire un supporto immediato attraverso generi di consumo quotidiano.

Cosa donare

La raccolta si concentra su beni non deperibili e prodotti essenziali, in particolare:

Alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, latte UHT, ecc.).

(pasta, riso, scatolame, latte UHT, ecc.). Prodotti per l’igiene personale e della casa.

Dove e quando consegnare i beni

I volontari della Protezione Civile saranno operativi in due punti di raccolta strategici per facilitare le donazioni:

I Punti di Raccolta:

Conad di Via Catagirasi (Modica Alta). Area di Ammassamento Protezione Civile (Zona Artigianale, di fronte al ristorante “Rock”).

Giorni e Orari:

Venerdì 6 febbraio: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Sabato 7 febbraio: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Un appello alla generosità modicana

“Ogni piccolo gesto può fare la differenza per chi ha perso tutto”, spiegano gli organizzatori. La comunità di Modica, storicamente sensibile e generosa nelle situazioni di crisi, è chiamata ancora una volta a rispondere presente per aiutare i vicini di Niscemi in questo momento di estrema difficoltà.