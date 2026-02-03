La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha ufficialmente diramato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026. Il bollettino evidenzia un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta l’Isola, con particolare attenzione all’intensità dei venti e allo stato dei mari.
Secondo le previsioni del Dipartimento, la fase critica inizierà già dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio, e si protrarrà per le successive 24-36 ore. Le correnti, inizialmente provenienti dai quadranti meridionali, soffieranno con forza di burrasca.
Nella giornata di domani è previsto un cambio di direzione: i venti ruoteranno progressivamente verso i quadranti occidentali, mantenendo però un’intensità sostenuta che potrebbe causare disagi agli spostamenti e alle strutture leggere.
Rischio mareggiate
L’allerta non riguarda solo l’entroterra ma si estende lungo le coste. A causa delle forti raffiche, sono attese mareggiate di rilievo lungo i litorali esposti. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza nei pressi di moli, banchine e strade costiere, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti nelle aree più colpite dal vento.
Sintesi del Bollettino Protezione Civile
- Validità: Dalla serata del 3/02/2026 per almeno 36 ore.
- Fenomeni: Venti forti dai quadranti Sud, in rotazione da Ovest.
- Criticità: Mareggiate sulle coste esposte.
- Livello di Allerta: Gialla.
Lascia un commento