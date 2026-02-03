Il meteo in Sicilia si prepara a una brusca virata. Dopo una parentesi di stabilità, l’Isola sta per essere raggiunta da una serie di impulsi instabili di origine atlantica che spazzeranno via il clima mite delle ultime ore. Tra domani, mercoledì 4 febbraio, e la notte di giovedì 5, la regione sarà attraversata da due perturbazioni veloci ma intense.

Polvere sahariana e venti forti

Già dalle prossime ore l’atmosfera cambierà volto. È previsto l’arrivo di una moderata quantità di pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà i cieli lattiginosi e potrebbe causare la tipica “pioggia rossa” al contatto con le precipitazioni. Il peggioramento sarà preceduto da una fase pre-frontale caratterizzata da un temporaneo rialzo termico, ma accompagnata dall’attivazione di sostenuti venti meridionali.

Il bollettino: piogge e calo termico

Il fronte perturbato colpirà con decisione nella giornata di mercoledì:

Precipitazioni: Piogge e rovesci interesseranno gran parte del territorio regionale.

Piogge e rovesci interesseranno gran parte del territorio regionale. Temperature: Con il passaggio del fronte atlantico, le colonnine di mercurio subiranno una sensibile flessione.

Con il passaggio del fronte atlantico, le colonnine di mercurio subiranno una sensibile flessione. Tendenza: Non si tratterà di un episodio isolato. I modelli meteorologici indicano l’apertura di un “canale atlantico” che convoglierà una sequenza di perturbazioni, una dietro l’altra, verso il Mediterraneo.

Fine settimana instabile

Le previsioni a medio termine non promettono miglioramenti significativi. Anche il prossimo weekend si preannuncia perturbato, a causa dell’arrivo di ulteriori fronti atlantici che manterranno condizioni di spiccata variabilità e maltempo su tutta la Sicilia.