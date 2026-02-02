Scicli – Il Consigliere di minoranza Marco Lopes sottolinea che con Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, i Presidenti delle tre Regioni interessate dagli eventi meteorologici estremi che dal 18 gennaio hanno colpito i citati territori, sono nominati Commissari delegati con il compito di predisporre entro 30 giorni un piano degli interventi urgenti da sottoporre ad approvazione.

Questa – sottolinea Lopes – può essere un’ottima occasione, se sfruttata adeguatamente, per la presentazione di progetti relativi a interventi di manutenzione straordinaria della fascia litoranea, in particolare nelle borgate marinare ricadenti nel territorio del Comune di Scicli, particolarmente colpite dalle mareggiate e dal maltempo.

Questo provvedimento potrebbe essere sfruttato dall’amministrazione comunale, ad esempio, per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di frangiflutti al fine di ridurre l’erosione costiera e proteggere le spiaggia, il molo e le imbarcazioni. È certamente uno strumento che deve essere utilizzato appieno dal Sindaco e dalla Giunta per rimuovere i danni provocati e prevenire quelli futuri.