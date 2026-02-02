Vittoria – Incidente stradale ieri sera lungo la Strada provinciale 2 che collega i Comuni di Vittoria e Acate. Il conducente di un’auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finito rovinosamente contro una struttura in cemento armato ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato particolarmente violento tanto da provocare ingenti danni al mezzo nella parte anteriore dell’auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo e lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia municipale, impegnata nei rilievi planimetrici per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità, che ha registrato rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.