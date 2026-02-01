Niscemi – “Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione a Niscemi. In accordo con la Prefettura, il Comune di Niscemi, la Protezione civile e le forze dell’Ordine abbiamo predisposto un piano per la riapertura delle scuole sulla base del ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici attualmente in zona rossa.

Come Ministero dell’Istruzione e del Merito stiamo seguendo l’andamento dell’emergenza sin dal primo giorno ed è nostra priorità riaprire le scuole e garantire il diritto all’istruzione. Per questo motivo stiamo organizzando la riallocazione delle studentesse e degli studenti dei plessi interessati in altri spazi sicuri, con l’obiettivo di consentire la ripresa regolare delle lezioni con i rispettivi docenti già a partire da lunedì, restituendo quanto prima normalità alla loro quotidianità.

Un risultato importante per garantire la continuità didattica senza ricorrere ai doppi turni, raggiunto grazie alla proficua collaborazione interistituzionale, alla disponibilità dell’Ambito territoriale di Caltanissetta-Enna e all’abnegazione dei dirigenti scolastici del territorio e della intera comunità scolastica”.

Così in una nota il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra.